Россияне назвали свое материальное положение хорошим

«Ведомости»: в РФ стало больше довольных своим материальным положением граждан

В России стало меньше граждан, которые оценивают свое материальное положение как плохое, и больше тех, кто находит его хорошим. К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, изучившие данные Росстата. Об итогах их наблюдений сообщают «Ведомости».

Оказалось, что в апреле-июне 2024 года число россиян, оценивающих свое благосостояние как хорошее, выросло до 13,3 процента. В аналогичном периоде 2023 года показатель равнялся 9,7 процента. В 2022 году — 7,7 процента. В то же время 14,2 процента респондентов назвали свое положение плохим. В прошлом году такой ответ давали 18,1 процента. Меньше всего оказалось тех, кто выбрал вариант «очень хорошее» — всего 0,4 процента. На «очень плохое» пожаловались 1,1 процента. Кроме того, 71,1 процента охарактеризовали свою обеспеченность деньгами как «среднюю».

По мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова такие цифры выглядят объективно, так как в 2022-2023 годы россияне боялись, что из-за санкций все исчезнет. Однако 2024 год начался в России со стабильным и предсказуемым уровнем инфляции. Кроме того, изменилась ситуация на рынке труда — доходы населения стали расти за счет увеличения заработных плат и индексации социальных пособий. Появилась возможность прогнозировать свои доходы.

В свою очередь, профессор СПбГУ Дмитрий Иванов отметил, что россиянам, как и раньше, непросто попасть на «работу мечты», которая была бы адекватна их квалификации. Он считает, что пока не стоит ждать резкого изменения общественных настроений. Однако если идущие сейчас геополитические процессы остановятся, то результаты социологических опросов изменятся. Но в ближайшие полгода будет разворачиваться инерционный сценарий.

Опрос, проведенный в апреле, показал, что лишь восемь процентов россиян опасаются остаться в 2024 году без работы. Почти 50 процентов сказали, что смогут легко или очень легко трудоустроиться. За год данный показатель увеличился на десять процентных пунктов.

Другое социологическое исследование, проведенное в конце июня, показало, что все больше людей замечают растущее в стране социальное неравенство. Почти 40 процентов респондентов заявили, что за последние десять лет его уровень стал максимальным за всю историю.