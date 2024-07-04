Россиянин побывал в Таджикистане и удивился местным заправкам

Российский путешественник побывал в Таджикистане и рассказал, что его удивили заправки в местных селах — кишлаках. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, сначала он перепутал АЗС с заброшенной будкой. «Фактически, [это была] большая бочка с топливом внутри сарая. К нижней части бочки был приторочен шланг, на конце которого находился пистолет со счетчиком наподобие водопроводного», — описал он.

Чтобы наполнить бак автомобиля бензином, блогеру пришлось позвать заправщицу — женщина вышла из ближайшего дома в тапках и халате. Сначала она налила топливо в ведро, а затем его пришлось переливать в бак с помощью воронки.

«Главное, чтобы никто не покурил во время такой заправки, — отметил россиянин. — И говорю я об этом не просто так, ведь таджикские водители очень много курят, и сами по себе они очень беспечные».

Другой российский тревел-блогер рассказал о «самом суровом туалете» в жизни, который он увидел в Таджикистане. Стены этой уборной посреди пастбища в горах были сложены из тяжелых булыжников.