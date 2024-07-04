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15:56, 4 июля 2024Моя страна

Россиянка нашла редкую заразиху

Жительница Новосибирской области нашла редкую заразиху

Фото: Teun Spaans / Wikipedia

Жительница Новосибирской области нашла неизвестное растение в поле. Об этом сообщает «Новосибирск Медиа».

Она направила снимок в Краснозерскую районную газету, чтобы опознать растение. Кандидат биологических наук Алексей Яновский рассказал, что это редкая для такой местности заразиха.

«Это опасное для возделываемых людьми культур растение. Оно из особой систематической группы Заразиховых», — рассказал биолог. По его словам, растение может вырастать до 40 сантиметров. Оно имеет желтоватые, бледно-бурые или синеватые цветки.

Несмотря на опасность, многие виды заразихи занесены в региональные Красные книги и их нельзя уничтожать.

Ранее сообщалось, что под Тулой нашли редкое растение. Речь идет о молодиле побегоносном, которое также называют бородником шароносным. Популяция растения в Суворовском районе известна с XIX века.

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      Варвара Кошечкина
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