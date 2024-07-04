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21:34, 4 июля 2024Ценности

«Самая красивая спортсменка мира» оголила ягодицы на новом фото

Фото: @_paige.renee

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim «самой красивой спортсменкой мира», поделилась откровенными снимками и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных фото 31-летняя гольфистка позировала в черном облегающем топе с глубоким декольте и белой юбке длины мини. Она повернулась к камере спиной и положила руки на бедра, приподняв низ своего наряда и оголив ягодицы.

Поклонники оценили данный кадр в комментариях под постом. «Такая потрясающая», «Фантастическая женщина», «Шикарная», «Как эта женщина может быть одинокой? Она прекрасна», «Богиня», — писали они.

Ранее сообщалось, что американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», также поделилась новыми откровенным фото. Она продемонстрировала подтянутую фигуру в белой облегающей майке и трусах с изображением флага Бразилии.

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      Карина Черных
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