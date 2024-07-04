Главе Коми Владимиру Уйбе подарили шапку Мономаха

Сказавшему «Для вас я — Путин» российскому губернатору подарили шапку Мономаха. Подарок главе Коми Владимиру Уйбе вручили на народном съезде, пишет NEWS.ru.

Художественный руководитель Национального музыкально-драматического театра Светлана Горчакова поблагодарила губернатора за содействие в получении собственного здания театра.

«Мы подготовили для вас сувенир. Это чисто театральный сувенир, подготовленный золотыми руками наших мастеров (...) И я хочу надеяться, что в вашем кабинете найдется маленький какой-то уголок для этого сувенира», — сказала Горчакова перед тем, как Уйбе вручили шапку Мономаха.

В 2021 году Уйба произнес фразу: «Для вас я — Путин». Так глава региона ответил на возмущения жителей и их желание обратиться к президенту России Владимиру Путину по поводу нефтеразлива на Ошском месторождении. В Кремле отреагировали на эти слова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что у руководителя региона есть полномочия и ответственность, и именно это имел в виду Уйба.