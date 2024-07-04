Соперники Ле Пен объединились против «Национального объединения»

Bloomberg: Макрон и левый альянс объединились против правых кандидатов

Группа действующего президента Франции Эммануэля Макрона и левый альянс объединились против «Национального объединения» и ее председателя Марин Ле Пен, после чего сняли с выборов 223 кандидата. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что это было сделано в округах, где в голосовании участвовали более двух человек. Таким образом планируется избежать раскола среди оппозиции в пользу правых.

Теперь «Национальное объединение» будет участвовать на выборах в 214 округах, где их политические противники объединились.

Ранее лидер партии Марин Ле Пен, которая может одержать победу на внеочередных парламентских выборах, Жордан Барделла заявил, что будет готов поддерживать Киев только при условии, что это не ухудшит отношения Парижа с Москвой.

В свою очередь, страны-члены НАТО выразили обеспокоенность из-за возможной победы крайне правых на выборах во Франции. Альянс встревожен из-за будущего оказания помощи Киеву в рамках политики партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая имеет все шансы победить на выборах.