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19:43, 4 июля 2024Силовые структуры

Троих задержанных за подготовку теракта в Махачкале арестовали

Суд арестовал на 2 месяца троих задержанных за подготовку теракта в Махачкале

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Советский районный суд Махачкалы арестовал троих задержанных за подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд Дагестана.

Магомед, Халид и Заур Магомедовы пробудут под стражей два месяца – до 2 сентября. Они обвиняются по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 («Покушение на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), части 4 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой») и части 4 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой») УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ нашли взрывные устройства в доме одного из террористов, устроивших нападения на религиозные учреждения в Дагестане.

Серия вооруженных нападений произошла в городах Дагестана 23 июня. Боевики атаковали синагогу и православный храм, а также обстреляли пост ДПС. Позднее стало известно, что среди нападавших были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль. Чиновник ушел в отставку.

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      Олеся Мицкевич
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