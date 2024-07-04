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13:12, 4 июля 2024Бывший СССР

Украинского разведчика убили в зоне СВО

Разведчик-пулеметчик ВСУ Богдан «Вива» Гордей убит в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Разведчик-пулеметчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Гордей убит в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте киевского футбольного клуба «Динамо», чьим болельщиком был военнослужащий.

Уточняется, что боец с позывным Вива служил в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и погиб с оружием в руках. Подробности гибели Гордея не приводятся.

В июне сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен бойца ВСУ Ларису Ходаковскую. Тем самым солдаты спасли ее от сослуживцев, которые пытались убить женщину.

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      Варвара Кошечкина
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