Разведчик-пулеметчик ВСУ Богдан «Вива» Гордей убит в зоне СВО

Разведчик-пулеметчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Гордей убит в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте киевского футбольного клуба «Динамо», чьим болельщиком был военнослужащий.

Уточняется, что боец с позывным Вива служил в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и погиб с оружием в руках. Подробности гибели Гордея не приводятся.

В июне сообщалось, что российские военнослужащие взяли в плен бойца ВСУ Ларису Ходаковскую. Тем самым солдаты спасли ее от сослуживцев, которые пытались убить женщину.