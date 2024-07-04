В Черниговской области Украины рассказали о повреждении энергетического объекта

Глава Черниговской ОВА Чаус: в области поврежден энергетический объект

В Черниговской области Украины в результате взрыва поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал в Telegram глава местной областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«К сожалению, вражеский беспилотник попал в один из объектов области», — заявил чиновник.

Он добавил, что в результате атаки почти шесть тысяч абонентов остались без электроэнергии. Городские службы работают над восстановлением подачи света.

Утром 3 июля также сообщалось о взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы звучали и в Харькове.