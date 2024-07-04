В Госдуме высказались о возможности перехода РПЛ на американский формат лиг

Депутат Свищев: идея перехода РПЛ на американский формат несет много сложностей

Переход на систему закрытой лиги для российского футбола несет в себе много сложностей, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на идею создать американский вариант в Российской премьер-лиге.

Пока это только обсуждения, никаких решений не принято. О реформах в российском футболе говорят давно, помню, в 2021 году пытались изменить формат РПЛ. Сейчас с принятием законопроекта о профессиональных спортивных лигах пойдут новые разговоры Дмитрий Свищев депутат Госдумы

«Эта идея несет в себе много сложностей. К тому же, УЕФА против закрытых лиг. Никто из команд не будет вылетать, а клубы из низших лиг не смогут пробиться в высший дивизион. Матчи будут проводиться в одних и тех же городах, и в основном в Москве. Получится, что болельщики из других городов, чьих клубов не будет в РПЛ, будут обделены хорошим футболом. А у нас все-таки стоит задача популяризации спорта на территории всей страны», — поделился мнением депутат.

По информации источников РБК, часть ведущих российских клубов совместно с Российским футбольным союзом (РФС) задумались о переходе на американский вектор развития.

Согласно идее, руководство российского футбола планирует создать закрытую лигу из 16 команд, которым ежегодно гарантируют участие в РПЛ. По задумке участники закрытой лиги смогут сконцентрироваться на долгосрочной стратегии, не ориентируясь на спортивный принцип. Они станут больше вкладываться в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков. На такую систему вряд ли перейдут на следующий год, но это возможно через несколько лет, пишет издание.

