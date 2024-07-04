В Грузии захотели перезагрузить отношения с США

Премьер Кобахидзе: желанием Грузии является перезагрузка отношений с США

В Тбилиси выразили желание перезагрузить двусторонние отношения с Вашингтоном. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает газета «Взгляд».

«Последние несколько лет нанесли ущерб нашим отношениям, желанием грузинской стороны является их перезагрузка», — отметил Кобахидзе.

Премьер Грузии добавил, что в вопросе оздоровления отношений с Соединенными Штатами он имеет оптимистичный настрой. По его словам, в настоящее время Тбилиси находится в режиме ожидания ответных шагов от Вашингтона. Кобахидзе выразил мнение, что они могут последовать со стороны США в течение ближайшего года.

Ранее Кобахидзе раскрыл подробности о санкциях со стороны США в отношении членов правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По его словам, ни один из депутатов не получал уведомлений о визовых ограничениях от Соединенных Штатов.