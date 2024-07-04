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03:36, 4 июля 2024Мир

В Конгрессе США рассказали о возникшем хаосе после дебатов Байдена и Трампа

РИА Новости: дебаты Байдена и Трампа вызвали хаос среди демократов в Конгрессе

Фото: Brian Snyder / Reuters

В Конгрессе США возник хаос после предвыборных дебатов между действующим президентом страны Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в законодательном органе.

Собеседник агентства рассказал, что демократы находятся в состоянии хаоса из-за неудачного выступления главы государства, в ходе которого тот продемонстрировал свою слабость.

Ранее телеканал CBS News узнал, что Байден попытался успокоить соратников после провала на дебатах. По его данным, в среду, 3 июля, американский лидер и вице-президент Камала Харрис провели видеоконференцию, в ходе которой Байден заявил соратникам, что остается в президентской гонке и намерен победить на выборах.

Позднее издание The New York Times сообщило, что генеральный директор Netflix Рид Хастингс, который является одним из крупнейших спонсоров демократов, призвал Байдена отказаться от борьбы за переизбрание. По его мнению, политику стоит «отойти в сторону», позволив «энергичному лидеру-демократу» победить.

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      Варвара Кузьмина
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