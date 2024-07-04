В московском метро мужчина напал на подростков и попал на видео

На московской станции метро «Царицыно» мужчина напал на подростков

На московской станции метро «Царицыно» мужчина напал на подростков и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На кадрах видно, как нападавший сначала толкает одного несовершеннолетнего с рюкзаком, а потом замахивается на его друга. После этого мужчина бьет по лицу первого подростка. При этом никто из пассажиров не пытается его остановить.

Силовикам удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 34-летний мужчина. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

Ранее в метро Москвы женщина с ножом напала на пассажирку в вагоне, когда состав подъезжал к станции «Коломенская».