Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:05, 4 июля 2024Силовые структуры

В московском метро мужчина напал на подростков и попал на видео

На московской станции метро «Царицыно» мужчина напал на подростков

На московской станции метро «Царицыно» мужчина напал на подростков и попал на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в столичной прокуратуре.

На кадрах видно, как нападавший сначала толкает одного несовершеннолетнего с рюкзаком, а потом замахивается на его друга. После этого мужчина бьет по лицу первого подростка. При этом никто из пассажиров не пытается его остановить.

Силовикам удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался 34-летний мужчина. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

Ранее в метро Москвы женщина с ножом напала на пассажирку в вагоне, когда состав подъезжал к станции «Коломенская».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал способ одномоментно прекратить конфликт с Украиной. Что для этого требуется?

      Раскрыто главное последствие ударов ВС РФ по украинским аэродромам

      В Грузии захотели перезагрузить отношения с США

      У популярной российской блогерши обнаружили рак

      Россиянка пострадала из-за взрыва электровелосипеда

      В России начали испытания беспилотного «Зубила»

      Путина и Лукашенко накормили чебуреками, куырдаком и тушпарой

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Экс-директор Ротару раскрыл доходы певицы от отеля в Крыму

      Пожилой китаец отстал от туристической группы и без вести пропал в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше