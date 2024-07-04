В России начнут следить за вечной мерзлотой

Кабмин РФ утвердил положение о государственном мониторинге многолетней мерзлоты

Российское правительство утвердило положение о государственном фоновом мониторинге многолетней мерзлоты, говорится на сайте кабмина.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что в России начнут проводить долгосрочные наблюдения за явлениями и процессами, происходящими в вечномерзлых грунтах, а также анализировать, оценивать и прогнозировать состояния вечной мерзлоты, которая затрагивает до 65 процентов территории России.

Эта информация будет использоваться для прогнозирования изменений климата и поможет не допустить негативного влияния подобных изменений на экономику и качество жизни россиян. Кроме того, данные будут нужны для безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры, построенной в районах многолетней мерзлоты.

Ранее исследователи Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) начали мониторинг вечной мерзлоты на острове Врангеля в Чукотском море. Как напомнили в учреждении, в высокоширотной Арктике рост среднегодовой температуры воздуха примерно в три раза превышает темпы потепления в целом на планете, поэтому климатические изменения в этом регионе требуют особого внимания.

