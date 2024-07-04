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13:15, 4 июля 2024Россия

В России объяснили необходимость запрета сатанизма

Михаил Тюренков: в России давно назрела необходимость запрета сатанизма

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Член Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) Михаил Тюренков объяснил необходимость запрета сатанизма в России. Свое мнение по этому вопросу он высказал в беседе с «Царьградом».

По словам Тюренкова, подобная потребность назрела уже давно. «Вообще, для любого верующего человека нет ничего страшнее сатанизма, являющегося прямой антитезой тех традиционных духовно-нравственных ценностей, которые объединяют представителей всех традиционных религий. Не говоря уже о том, что сатанисты всей своей деятельностью оскорбляют чувства верующих», — отметил он, указав, что не все сатанисты признают себя таковыми.

В связи с этим Тюренков призвал дать детальное определение этого явления и его идеологических оснований, а также поручить проработку законопроекта о запрете сатанизма представителям РПЦ и «других традиционных религий» в России.

Ранее в Госдуме прошло мероприятие, посвященное противодействию «распространению сатанизма и других деструктивных явлений в медиакультурном пространстве России». Участники дискуссии захотели запретить сатанизм и признать движение экстремистским.

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      Варвара Кошечкина
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