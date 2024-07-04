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10:52, 4 июля 2024Спорт

В сборной Германии введут один запрет в случае выхода в полуфинал Евро-2024

Немецким футболистам запретят встречи с женами в случае выхода в полуфинал Евро

Фото: Karina Hessland / Reuters

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман введет в команде один запрет в случае выхода в полуфинал Евро-2024. Об этом сообщает Bild.

Нагельсман запретит немецким футболистам встречи с женами, если команда выйдет в следующую стадию домашнего турнира. Ограничение будет действовать до последнего матча Евро. При этом по ходу турнира жены и девушки футболистов регулярно приезжали в отель, чтобы провести время вместе.

5 июля в матче 1/4 финала Германия сыграет против Испании. Встреча пройдет в Штутгарте и начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2024 продлится до 14 июля в десяти городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за санкций УЕФА.

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