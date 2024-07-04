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08:24, 4 июля 2024Мир

В Великобритании указали на выгоду России от прихода к власти лейбористов

Полковник Кемп: России выгоден приход к власти в Британии пацифистов-лейбористов
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Phil Noble/Reuters

России выгоден приход к власти в Великобритании пацифистов-лейбористов. На выгоду Москвы указал британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Daily Mail.

По его словам, британцы переживают самый опасный геополитический период со времен Второй мировой войны, поэтому перспектива победы на выборах Лейбористской партии и прихода на должность премьер-министра королевства Кира Стармера глубоко тревожит.

Военный отметил, что страна, некогда славившаяся своей мощью, сейчас испытывает острую ​​нехватку военной инфраструктуры, личного состава и оружия, а при правительстве лейбористов положение дел только ухудшится.

«Путин был бы рад видеть у власти лейбористов. Я ни на минуту не верю, что Стармер — умиротворитель России, но он не будет таким же ярым сторонником Украины, как Сунак или, в особенности, Борис Джонсон», — добавил Кемп.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые выступил на предвыборном мероприятии с незапланированной речью в поддержку правящей Консервативной партии и призвал британцев не считать неизбежной победу оппозиционной Лейбористской партии.

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      Семен Александров
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