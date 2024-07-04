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10:54, 4 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ признали продвижение российских военных в Часовом Яре

На Украине признали отступление ВСУ из микрорайона Канал в Часовом Яре

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули территорию микрорайона Канал в Часовом Яре, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Отступление украинских военных признал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин в эфире украинского телемарафона, трансляция которого доступна на YouTube.

«Удерживать микрорайон Канал было нецелесообразно (...) Это угрожало жизням и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были уничтожены. Командованием было принято решение отойти на более подготовленные и защищенные позиции», — сказал он.

О продвижении российских военных в районе Часова Яра и взятии микрорайона Канал, расположенного в крайней восточной части города, 3 июля сообщил украинский аналитический ресурс Deep State (DS). Кроме того, DS опроверг слова Волошина, который ранее заявлял о том, что якобы ВСУ смогли вытеснить бойцов армии России из этой части города.

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      Александр Курбатов
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