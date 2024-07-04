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23:20, 4 июля 2024Россия

Власти Севастополя предупредили о громких ночных мероприятиях флота

Губернатор Развожаев: флот проводит ночные тренировки со стрельбой в Севастополе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Севастополе на внешнем рейде до 00:00 5 июля проводятся тренировки флота со стрельбой из различных видов оружия. О громких ночных мероприятиях предупредил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В городе все спокойно», — написал представитель власти.

Ранее губернатор Севастополя объяснил дым в Севастопольской бухте после объявления воздушной тревоги 2 июля. Дым появился в связи с использованием табельных средств маскировки, уточнил Михаил Развожаев.

Специалист по безопасности Михаил Макеев дал россиянам советы на случай запуска сигнала тревоги. В частности, он рекомендовал как можно скорее включить средства теле- и радиовещания, чтобы получить информацию о произошедшем и связаться с близкими.

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      Александра Синицына
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