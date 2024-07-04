Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 4 июля 2024Бывший СССР

Военный эксперт допустил нападение Украины на Белоруссию

Полковник Ходаренок допустил нападение Украины на Белоруссию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина может напасть на Белоруссию. Такое развитие событий допустил полковник в отставке Михаил Ходаренок, передает «Газета.ru».

«Вариант нападения Украины на Белоруссию до конца исключать нельзя. Вполне вероятно расширение вооруженных приграничных инцидентов и провокаций с последующей эскалацией [ситуации] до уровня крупномасштабной войны», — заявил военный эксперт.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать Черниговскую область в качестве плацдарма для выхода к российско-белорусской границе. Ходаренок также подчеркнул, что в случае гипотетического вторжения украинской армии на территорию Белоруссии Россия должна будет осуществлять перегруппировку для помощи союзнику.

Материалы по теме:
«Процесс пошел» Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
«Процесс пошел»Удары по украинским городам, ядерная угроза и участие Белоруссии: как может измениться ход спецоперации?
11 октября 2022
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
«Будущее куется на полях сражений» Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
«Будущее куется на полях сражений»Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
25 января 2023

В конце июня в Минске заявили о сосредоточении ВСУ разведывательных и ударных беспилотников на границе с Белоруссией. Также сообщалось о скоплении украинских сил противовоздушной обороны в Житомирской области.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Вырезанные семьи, угрозы и откуп. Что такое кровная месть, которой Кадыров пригрозил родне террористов?

      В России начнут следить за вечной мерзлотой

      Задержанного ФСБ украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии за госизмену

      Использование сирот киевскими чиновниками для выезда за границу расследуют

      Россияне резко захотели попробовать отдых в одной из самых закрытых стран

      Трехлетняя девочка выстрелила в женщину из пистолета

      На Украине назвали условия для участия Зеленского в выборах

      Московский медиафестиваль пройдет в августе на ВДНХ

      В России появился чумовой капитал

      В Госдуме предложили создать систему утилизации органического мусора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше