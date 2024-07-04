Военный эксперт допустил нападение Украины на Белоруссию

Полковник Ходаренок допустил нападение Украины на Белоруссию

Украина может напасть на Белоруссию. Такое развитие событий допустил полковник в отставке Михаил Ходаренок, передает «Газета.ru».

«Вариант нападения Украины на Белоруссию до конца исключать нельзя. Вполне вероятно расширение вооруженных приграничных инцидентов и провокаций с последующей эскалацией [ситуации] до уровня крупномасштабной войны», — заявил военный эксперт.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать Черниговскую область в качестве плацдарма для выхода к российско-белорусской границе. Ходаренок также подчеркнул, что в случае гипотетического вторжения украинской армии на территорию Белоруссии Россия должна будет осуществлять перегруппировку для помощи союзнику.

В конце июня в Минске заявили о сосредоточении ВСУ разведывательных и ударных беспилотников на границе с Белоруссией. Также сообщалось о скоплении украинских сил противовоздушной обороны в Житомирской области.