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13:08, 4 июля 2024Россия

Военный эксперт оценил идею передавать конфискованное у россиян оружие в зону СВО

Эксперт Шлепченко поддержал идею передавать в зону СВО конфискованное оружие
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военный эксперт Владислав Шлепченко оценил законопроект о передаче конфискованного у россиян оружия в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Царьград».

2 июля правительство поддержало инициативу. По действующему закону конфискованное и добровольно сданное оружие подлежит уничтожению Росгвардией. В Госдуме захотели отправлять его в зону СВО и выступили с соответствующим предложением.

Шлепченко поддержал эту идею и заметил, что ее можно быстро реализовать ради нужд СВО. «Решение действительно важное, давно назревшее, [об этом] давно уже говорили. Обращает на себя внимание скорость, с которой оно было реализовано, то есть примерно месяц прошел с тех пор, как перед [министром обороны Андреем] Белоусовым поставили этот вопрос. Это хорошая скорость на самом деле», — высказался военный обозреватель.

В конце июня стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества. С января 2023 года органами ФССП передано 190,6 тысячи единиц разного имущества — строительная и компьютерная техника, древесина, табачная продукция, автотранспортные средства, лодки и другое.

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