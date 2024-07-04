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16:44, 4 июля 2024Бывший СССР

Вступление Белоруссии в ШОС назвали победой России над Западом

Политолог Михайлов: принятие Белоруссии в ШОС — победа России над Западом
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является очередной победой России и ее союзников над Западом. Так принятие Белоруссии в состав объединения прокомментировал политолог Евгений Михайлов, его слова приводит телеканал «360».

Специалист указал, что Москва и Пекин продолжили брать под свой протекторат государства, которые привлекли особыми условиями взаимовыгодного сотрудничества. Это в том числе является отличием ШОС от многих западных объединений, где членам предлагают разные условия.

«ШОС предлагает равноправие. Поэтому Белоруссия, вступая в состав организации, ожидает определенных дивидендов», — обратил внимание Михайлов.

Он добавил, что объединение предусматривает партнерство независимых государств, которые реализуют национальные интересы без ущерба для других членов организации. А участие президента России Владимира Путина в прошедшем саммите укрепило влияние Москвы и ее союзников на международной арене.

Ранее Белоруссия официально вошла в состав ШОС. Минск стал десятым участником организации. Президент республики Александр Лукашенко назвал вступление страны в ШОС подарком народу Белоруссии. Он также выразил благодарность Казахстану за успешное председательство в организации.

Саммит ШОС под председательством Казахстана проходит 3-4 июля в Астане.

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