Задержаны три предполагаемых боевика напавшей на церкви в Дагестане группировки

В Дагестане задержали предполагаемых боевиков из напавшей на церкви группировки

В Дагестане силовики задержали троих предполагаемых боевиков из группировки, которая ранее напала на религиозные учреждения в республике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, они планировали взрывы и поджоги в Дагестане. Сейчас в отношении них возбудили уголовные дела.

Двое задержанных родом из Сергокалинского района, как и большинство ликвидированных 23 июня террористов. Во время обысков у мужчин нашли пистолеты, самодельные взрывчатые устройства и гранаты. Дома у одного из них был листок, на котором мужчина приносит присягу ликвидированному главарю банды Осману Омарову.

Серия вооруженных нападений произошла в городах Дагестана 23 июня — террористы атаковали синагогу и православный храм, а также обстреляли пост ДПС. Позднее стало известно, что среди боевиков были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.