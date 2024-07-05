Большинство россиян начали зарабатывать еще до совершеннолетия

Минфин: 66 процентов россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия

Большинство россиян получают первый заработок до 18 лет. Об этом со ссылкой на сообщение Минфина РФ, посвященное старту второго этапа просветительской эстафеты «Мои финансы», пишет ТАСС.

Зарабатывать до совершеннолетия начали 66 процентов респондентов. При этом у 73 процентов первая работа оказалась никак не связана со специальностью, по которой человек работает сейчас, отмечается в сообщении. В опросе портала моифинансы.рф и онлайн-издания «Мел» приняли участие более 2000 граждан.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что информационный охват мероприятий в рамках эстафеты «Мои финансы» составил более 35 миллионов человек. Темой второго этапа станет финансовая независимость и управление деньгами. «Наша цель — дать возможность прокачать свои финансовые знания и навыки всем без исключения, невзирая на возраст и место жительства», — отметил глава ведомства.

Ранее исследование сервиса Mamba, проведенное совместно с финтехкомпанией ЮMoney, показало, что мужчины в России считают себя финансово грамотнее женщин — 56 процентов из них оценили себя как людей, контролирующих свои расходы. При этом только 35 процентов опрошенных женщин считают, что умеют управлять финансами.