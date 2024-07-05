Боня рассказала о жалобе живущих в США подруг

Боня рассказала, что живущие в США подруги жалуются на местные детские сады

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала, что ее подруги, живущие в США, жалуются на местные детские сады. Об этом она заявила в шоу «Злые языки», выпуск вышел на Rutube.

«У них дети ходят в детсад. Их заставляют сейчас переписывать все сказки, в них Золушка стала Золушком. Они их заставляют вот такие сказки читать, где у девочек-принцесс нет пола», — сказала Боня. По ее мнению, такая политика направлена на внедрение детям идеи смены пола.

Ранее российский комик Александр Незлобин, живущий в США, раскрыл отношение местных к русским. Он заявил, что многие опрошенные им люди не знают ничего о русских.

Перед этим юморист Расул Чабдаров, посетивший США, назвал минус страны. Комик отметил, что в Штатах, в частности, в Лос-Анджелесе, ему не понравилось то, что там грязно и много бездомных людей.

