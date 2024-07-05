Бывшая возлюбленная Тимати отреагировала на скандал Анастасии Решетовой и Алсу

Модель Шишкова заявила о нейтралитете в скандале Анастасии Решетовой и Алсу

Российская модель Алена Шишкова отреагировала на скандал между манекенщицей Анастасией Решетовой и певицей Алсу. Сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати высказалась по поводу перепалки, которая разгорелась в сети на фоне развода Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым. Последняя намекнула на отношения Абрамова с Анастасией Решетовой. Артистка заявила, что Решетова врет, утверждая, что не встречалась с женатыми мужчинами.

«Что происходит? Я ставлю лайки на комментарии в мою поддержку, чего бы они ни касались. И вдруг шквал претензий по поводу событий, которые касаются не меня? Я кого-то обидела? Оскорбила? Обвинила? Я живу свою жизнь, избегаю негатива, люблю дочь, люблю Симону, люблю ее сына как отца Алисы, люблю Ратика [сын Анастасии Решетовой и Тимати], потому что он ребенок и брат моей Алисы, люблю моих родителей. Я счастлива. Ценю тех, кто участвует в моей жизни, и всем желаю счастья», — написала Шишкова в соцсети, стараясь держать нейтралитет.

О разводе Алсу и Абрамова стало известно 27 июня.