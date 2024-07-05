Фургоны Lada поступили в продажу в России

Российские дилерские центры запустили продажи фургонов Lada Largus

Ряд российских дилерских центров, включая «Прагматику» в Санкт-Петербурге, Пскове и Великих Луках, запустили продажи фургонов Lada Largus, производство которых ранее было налажено на предприятии «Лада Ижевск». Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что в дилерских центрах «Прагматика» в Санкт-Петербурге к настоящему времени уже успели продать первые два фургона российского автопроизводителя. Покупателями выступили корпоративные клиенты.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский увидел большие перспективы по реализации подобных автомобилей в России. По его оценкам, фургоны могут занять около 30 процентов в структуре продаж модели Largus. «Особенно заметно увеличился интерес к ним в последние два месяца», — резюмировал Шапринский.

Стоимость фургонов Lada Largus стартует от 1,67 миллиона рублей. Транспортное средство оснащено мотором мощностью 90 лошадиных сил. В базовую комплектацию также входят подушка безопасности водителя, кондиционер, антиблокировочная система (АБС, предотвращает блокировку колес при торможении), система «ЭРА-ГЛОНАСС» и центральный замок с дистанционным управлением. Кроме того, в багажном отделении автомобиля предусмотрены кронштейны крепления груза и подсветка.

Ранее в пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили о росте продаж автомобилей Lada в России на 51,5 процента по итогам первого полугодия. В январе-июне дилерам удалось реализовать 217 631 машину отечественного концерна. Самой востребованной у россиян моделью стала Granta. За первые шесть месяцев 2024 года ее продажи выросли на 3,3 процента, до 101 377 единиц.