Идеолог Brexit Фарадж пробился в британский парламент

Идеолог Brexit и сторонник реформ Фарадж пробился в британский парламент

Идеолог Brexit и сторонник реформ Найджел Фарадж впервые получил место в парламенте Великобритании по результатам парламентских выборов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты в избирательном округе Клактон-он-Си.

Как отмечается, это восьмая попытка 60-летнего Фараджа попасть в британский парламент. Впервые политик боролся за депутатский мандат на дополнительных выборах в 1994 году, набрав тогда всего 1,7 процента голосов.

Ранее стало известно, что по итогам подсчета голосов в первых четырех округах Великобритании все четыре мандата на парламентских выборах отошли лейбористам.

Жители Британии избирали 650 депутатов — по одному от каждого избирательного округа — в палату общин. Победу одержит партия, которая получит большинство депутатских кресел. В итоге ее лидер станет премьер-министром и возглавит британское правительство.

Как сообщалось, избирательные участки в Британии открылись в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и проработали до 22:00 (00:00 мск).

Ранее стало известно, что премьер-министра Великобритании Риши Сунака переизбрали в парламент королевства. Параллельно с этим Сунак подтвердил намерение покинуть пост главы правительства.