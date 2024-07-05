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18:55, 5 июля 2024Культура

Канье Уэст остался без адвоката

Адвокат Канье Уэста пожаловался на поведение артиста и отказался работать с ним

Фото: Amy Harris / Invision / AP

Адвокат рэпера и дизайнера Канье Уэста пожаловался на поведение артиста и отказался работать с ним. Об этом пишет Page Six.

По словам Брайана Брумфилда, который представляет интересы рэпера в продолжающемся судебном процессе по делу о драке с продавцом автографов, Уэст отказывается платить ему или даже разговаривать с ним. Согласно документам, артист прекратил их рабочие отношения 21 июня. Слушание по ходатайству Брумфилда назначено на 29 июля.

В минувшие выходные Канье Уэст посетил Москву, чтобы поздравить с днем рождения дизайнера Гошу Рубчинского, который возглавляет его бренд Yeezy.

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      Варвара Кошечкина
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