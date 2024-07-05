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20:43, 5 июля 2024Бывший СССР

Казахстан начал задерживать российские грузовые фуры

АСМАП: Казахстан начал задерживать российские грузовые фуры

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Таможенная служба Комитета государственных доходов Казахстана начала задерживать российские грузовые фуры с товарами из стран Европейского союза (ЕС). На действия казахстанских пограничников пожаловались в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), сообщает «РБК».

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений», — приводится в публикации текст обращения ассоциации.

Как следует из письма, рестрикции на границе связаны с тем, что с 1 июля Казахстан ограничил обратную загрузку полуприцепов, зарегистрированных в странах, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

Ранее в феврале на границе Казахстана застряло почти 300 грузовых фур. Тогда пограничный кризис был связан с затрудненной работой контрольно-пропускного пункта.

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      Глеб Палехов
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