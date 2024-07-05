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20:09, 5 июля 2024Мир

МИД призвал Японию пересмотреть антироссийский курс

Замглавы МИД России Руденко призвал Японию пересмотреть антироссийский курс

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Для налаживания отношений между Москвой и Токио власти Японии должны пересмотреть свой антироссийский курс, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Его цитирует РИА Новости.

«Путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России», — подчеркнул дипломат.

Ранее МИД России выразил протест посольству Японии из-за запланированных совместных с Германией и Испанией военных учений у острова Хоккайдо.

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      Виктория Кондратьева
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