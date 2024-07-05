МИД призвал Японию пересмотреть антироссийский курс

Замглавы МИД России Руденко призвал Японию пересмотреть антироссийский курс

Для налаживания отношений между Москвой и Токио власти Японии должны пересмотреть свой антироссийский курс, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Его цитирует РИА Новости.

«Путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России», — подчеркнул дипломат.

Ранее МИД России выразил протест посольству Японии из-за запланированных совместных с Германией и Испанией военных учений у острова Хоккайдо.