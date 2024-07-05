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02:12, 5 июля 2024Силовые структуры

Мизулина потребовала проверить шоу популярного блогера

Мизулина потребовала проверить шоу Гудкова «Подземелье Чикен Карри»

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина потребовала провести проверку шоу блогера Александра Гудкова «Подземелье Чикен Карри». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню “Я русский”, чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации», — написала Мизулина.

Она отметила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

В сентябре 2022 года председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал заявление в Генпрокуратуру на Гудкова. Недовольство Шлыкова Нвызвало сатирическое произведение «Я узкий», которое комик с коллегами выложил на YouTube-канале «Чикен Карри». В Telegram-канале студии тогда появился такой комментарий: «Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов».

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      Евгений Силаев
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