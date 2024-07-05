Мизулина потребовала проверить шоу популярного блогера

Мизулина потребовала проверить шоу Гудкова «Подземелье Чикен Карри»

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина потребовала провести проверку шоу блогера Александра Гудкова «Подземелье Чикен Карри». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В 52 регионах России свое шоу собирается показывать русофоб Гудков, который высказывался против СВО, призывал донатить на ВСУ, заявлял, что ему стыдно родиться 24 февраля и пародировал песню “Я русский”, чем оскорбил людей по признаку принадлежности к русской нации», — написала Мизулина.

Она отметила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.

В сентябре 2022 года председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал заявление в Генпрокуратуру на Гудкова. Недовольство Шлыкова Нвызвало сатирическое произведение «Я узкий», которое комик с коллегами выложил на YouTube-канале «Чикен Карри». В Telegram-канале студии тогда появился такой комментарий: «Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов».