Москвичка поплыла по улице на электросамокате после ливня

Москвичка поплыла по затопленной после ливня улице на самокате и попала на видео

Жительница Москвы решила прокатиться на электросамокате по улице, затопленной после ливня, и попала на видео. Запись «заплыва» опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

В публикации не уточняется, где именно заметили девушку, попавшую в кадр очевидца события. На видео можно наблюдать, что она одета в рубашку и короткие шорты, а уровень воды на улице, который она преодолевает на электросамокате, — выше колена и почти достигает пояса. Большая часть самоката при этом также погружена в воду.

Ранее в этот же день подросток из Солнечногогорска захотел искупаться в луже во дворе многоквартирного дома после ливня и сел в лужу. На видео также попали другие дети, которые прогуливаются по затопленной территории, один из них держит в руке зонт.

