Мужчина наворовал почти тонну бесплатных газет для сдачи в макулатуру

Мужчина украл 879 килограммов бесплатных газет в Москве для сдачи в макулатуру

Мужчину подозревают в хищении 879 килограммов бесплатных газет для сдачи в макулатуру, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

О пропаже заявил руководитель одной из московских фирм, занимающихся распространением печатной продукции различных редакций. Он обратился в полицию, заявив, что неизвестные похитили 146 пачек газет, предназначенных для раздачи жителям столицы. Материальный ущерб от действий злоумышленников составил более 45 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали и взяли с него подписку о невыезде, а также возбудили дело по статье о краже. Вором оказался 32-летний приезжий. Мужчина рассказал, что сдал украденные газеты в макулатуру.

Ранее двое жителей Башкирии вломились в квартиру к соседу и украли у него холодильник. На вырученные с продажи пять тысяч рублей они купили алкоголь.