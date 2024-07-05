Мужчинам назвали неочевидную причину бесплодия

Хирург Бекхан Хациев назвал ожирение причиной мужского бесплодия

Ожирение приводит к развитию диабета II типа, инсультам, инфарктам и бесплодию, рассказал бариатрический хирург Бекхан Хациев. На неочевидную причину мужских проблем с репродуктивной функцией он указал в комментарии «Газете.Ru».

По словам специалиста, у мужчин с лишним весом снижается уровень тестостерона, а уровень женских гормонов эстрогенов растет. Это негативным образом сказывается на либидо, качестве спермы и даже может стать причиной проблем с потенцией, предупредил хирург.

Кроме того, Хациев назвал заболевания сосудов, которые также развиваются из-за ожирения, провокаторами проблем с потенцией. Либидо мужчины может снижаться и из-за его психологического состояния, добавил эксперт. Низкая самооценка, депрессия из-за лишнего веса приводят к замыканию человека в себе, нежеланию вступать в половой контакт или вовсе к отсутствию интимной жизни, подытожил хирург.

Ранее диетолог София Кованова назвала провоцирующие ожирение продукты. В их число она включила суши и макароны.