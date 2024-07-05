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15:56, 5 июля 2024Силовые структуры

МВД обнаружило контейнерный поселок с 260 мигрантами

В Екатеринбурге полиция обнаружила контейнерный поселок с 260 мигрантами

Кадр: Telegram-канал «Екатское Чтиво»

В Екатеринбурге сотрудники МВД обнаружили контейнерный поселок мигрантов. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, населенный пункт из контейнеров, где селились нелегалы, находился на улице Ландау. По результатам полицейского рейда 53 нарушивших закон о миграции иностранных гражданина отправлены домой.

5 июля в Государственной Думе России предложили конфисковать имущество за организацию незаконной миграции в РФ. Сейчас за незаконный въезд в Россию, транзит и пребывание мигрантов в стране по решению суда лишают свободы на срок до семи лет. В июне предложение о конфискации имущества поддержало правительство.

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      Владимир Седов
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