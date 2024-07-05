Начато расследование из-за отравления водой жителей российского города

СК возбудил дело после отравления питьевой водой 18 жителей Спасска-Дальнего

Следователи возбудили уголовное дело из-за отравления водопроводной водой 18 жителей Спасска-Дальнего Приморского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование начато по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Выясняются причины ЧП, назначены судебные экспертизы, проводится допрос потерпевших и свидетелей.

По версии следствия, сотрудники унитарного предприятия, ответственного за подачу питьевой воды, не обеспечили ее качество. В результате употребления воды, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормативам, 18 жителей микрорайона Лазо Спасска-Дальнего попали в больницу с признаками отравления.

4 июля сообщалось, что в Братске задержали 62-летнего директора кафе «Мехико» по делу об отравлении более 30 человек.