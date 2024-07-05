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15:07, 5 июля 2024Мир

НАТО не захотела «Минска-3» для Украины

Столтенберг: НАТО не нужен «Минск-3» для завершения конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Минск-3» для завершения украинского конфликта не нужен, поскольку страны НАТО заинтересованы в предоставлении Киеву реальных гарантий безопасности. Об этом на брифинге сообщил генсек Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«НАТО не хочет "Минска-3". НАТО хочет прекращения агрессии России и чтобы украинцы могли сдерживать натиск», — сказал глава альянса, отметив, что переговорная позиция Украины «тесно связана с ситуацией на поле боя», поэтому НАТО намерена оказывать больше военной помощи.

Столтенберг также рассказал о намерении членов альянса согласовать существенный пакет военной помощи Украине на предстоящем июльском саммите в Вашингтоне.

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      Глеб Бажуткин
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