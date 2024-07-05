Названа дата вторых дебатов Трампа и Байдена

Bloomberg: вторые дебаты Трампа и Байдена запланированы на 10 сентября

Вторые президентские дебаты президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трамп запланированы на 10 сентября. Об этом сообщает Bloomberg.

«Давайте проведем еще одни дебаты, но на этот раз без ограничений — всеобщая дискуссия, и на сцене будем только мы двое», — написал Трамп в своем сообщении на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как отмечает издание, вторые дебаты кандидатов в президенты Трампа и Байдена будет организовывать телеканал ABC News.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты без правил. По мнению экс-президента, огромные рейтинги первых дебатов означают, что новый формат станет еще более успешным у зрителей.