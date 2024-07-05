Орбан встретится с Путиным

Telex: Орбан прибыл с визитом в Москву для переговоров с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваси, его цитирует портал Telex.

«Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву в рамках своей миротворческой миссии», — передает издание слова руководителя канцелярии.

2 июля Орбан впервые после начала украинского конфликта посетил Киев с необъявленным визитом. Там он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.