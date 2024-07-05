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00:12, 6 июля 2024Интернет и СМИ

Пентагон обвинили в пропаганде идей милитаризма через голливудские фильмы

RS: Пентагон пропагандирует идею милитаризма более чем в 2500 фильмах и шоу

Фото: Unsplash.com

Журнал Responsible Statecraft обвинил Пентагон в пропаганде идей милитаризма через голливудские фильмы и телешоу. Журналисты заявили, что через эту индустрию американское оборонное ведомство рекламирует свою военную технику, иногда даже неэффективную и проблемную.

«От Top Gun до франшизы Marvel и даже таких шоу, как Extreme Makeover, у Пентагона получилось сформировать нарратив более чем 2500 фильмов и телешоу», — говорится в материале.

В статье приводится мнение главы исследований коммуникаций Университета Джорджии Роджера Шталя о том, что пентагон через офис по связям в сфере развлечений (OWI) предоставляет кинокомпаниям для съемок свою военную технику, а взамен имеет возможность вносить правки в сценарий, зачастую значительно меняя сюжет.

Авторы указывают на скрытые маркетинговые сцены в различных фильмах, даже таких популярных, как франшиза «Трансформеры», один из персонажей которой, Старскрим, является истребителем F-22. В фильме «Человек из стали» Супермен пролетает на фоне самолетов F-35, чтобы «создать эмоциональную связь между зрителем и системами вооружения», утверждают журналисты.

Ранее бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком после дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена предрек скорый крах Соединенных Штатов. По его словам, прокси-войны Вашингтона, безостановочная пропаганда и «умственно неполноценный лидер в подгузниках для взрослых» приведут страну к катастрофе.

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      Марина Совина
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