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23:47, 5 июля 2024Мир

США заявили о «подвижках» в обучении пилотов ВСУ управлению F-16

США объявят о «подвижках» в обучении украинских пилотов управлению F-16

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вашингтон на следующей неделе намерен объявить о «подвижках» в вопросе обучения летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что американские инструкторы уже больше года тренируют украинских пилотов управлению данными истребителями. «Мы добились хороших результатов в этом направлении. Я ожидаю, что мы объявим о них на следующей неделе», — подчеркнул политик.

Ранее The Telegraph заявила, что переданные Украине истребители F-16 могут быть уничтожены сразу по прибытии в страну. В последние несколько недель российские войска нанесли ряд успешных ударов по украинским аэродромам. При этом система противовоздушной обороны (ПВО) не сработала.

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      Марина Совина
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