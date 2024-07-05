Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:34, 5 июля 2024Силовые структуры

Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

СК: в Новосибирске подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Новосибирске подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел 4 июля на спортивной площадке около дома в Первомайском районе. Несовершеннолетний ранил школьника из пневманического пистолета. Потерпевшего доставили в больницу. Отмечается, что угрозы его жизни нет.

Сейчас следователи проводят поверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в Невинномысске неизвестный выстрелил в заступившегося за женщину подростка

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие прекратило дело о мошенничестве против генерала Цокова. Он погиб год назад при ракетном ударе ВСУ

      Появились кадры разрушений после атаки БПЛА на многоквартирный дом в российском регионе

      Российские войска получили «выносливые» пистолеты-пулеметы

      В России рассказали о переходе ВСУ к «англосаксонской стратегии»

      Жителей ряда регионов России предупредили о 40-градусной жаре

      Визит премьера Индии в Россию связали с неразрешенной напряженностью между Индией и Китаем

      Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

      Женщина поймала себя на влечении к пожилым мужчинам и обеспокоилась

      В подполье сообщили об ударе по центру подготовки украинских диверсантов-подводников

      Стала известна личность нового премьера Британии после поражения консерваторов на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше