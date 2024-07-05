Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

В Новосибирске подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, инцидент произошел 4 июля на спортивной площадке около дома в Первомайском районе. Несовершеннолетний ранил школьника из пневманического пистолета. Потерпевшего доставили в больницу. Отмечается, что угрозы его жизни нет.
Сейчас следователи проводят поверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее стало известно, что в Невинномысске неизвестный выстрелил в заступившегося за женщину подростка