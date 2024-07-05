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12:57, 5 июля 2024Экономика

Польский суд снизил штраф «Газпрому»

Польский суд снизил штраф «Газпрому» по делу о «Северном потоке-2» на €10 млн
Строительство газопровода «Северный поток-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2». Фото: Anton Vaganov / Reuters

Суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей в Польше рассмотрел обращение «Газпрома» по делу о штрафе от национального антимонопольного органа за отказ предоставить документы по финансированию строительства газопровода «Северный поток-2». Решение ведомства от 2020 года оставлено в силе, однако размер штрафа по этому делу снижен с 213 миллионов до 174,5 миллиона злотых, то есть почти на 10 миллионов евро. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря суда Малгожату Челох пишет ТАСС.

Представляющий интересы российской компании адвокат Анджей Цеглярский не исключил, что поставщик подаст апелляцию на вердикт с требованием отменить штраф.

Расследование по делу о создании консорциума для финансирования строительства газопровода польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) начал в 2018 году. Он посчитал что «Газпром» заключил сделку со своими партнерами из ЕС (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) без предварительного согласования, что могло привести к ограничению конкуренции.

Сумма штрафа для «Газпрома» и остальных участников консорциума составила 7,6 миллиарда долларов и 61 миллион долларов соответственно, что в совокупности стало самым крупным наказанием в истории польского ведомства. В августе 2020 года российская компания обжаловала решение.

В 2022 году Польский суд по конкуренции и защите прав отменил штраф, а в 2023-м апелляционный суд подтвердил его выводы. Тем не менее наказание за отказ предоставить документы нынешнее решение оставило в силе.

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