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05:00, 5 июля 2024Забота о себе

Популярный миф об абсолютно безопасном сексе развеяли

Фото: Unsplash

Презервативы не гарантируют абсолютной защиты от инфекций, передающихся половым путем, предупредил уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Миф об абсолютно безопасном сексе он развеял в Telegram.

Врач уточнил, что презерватив снижает вероятность передачи венерических заболеваний, но не дает стопроцентной гарантии. «Абсолютно спокойно при использовании презерватива можно инфицироваться контагиозным моллюском, педикулезом, ВПЧ, герпесом», — объяснил Лубенников.

Оральный секс тоже не защищает от венерических заболеваний, предупредил уролог. По его словам, при таком контакте существует вероятность инфицирования гонорей, сифилисом, вирусными инфекциями.

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Единственным способом полностью защититься от интимных болезней Лубенников назвал отказ от интимной близости. В качестве менее радикальных способов он посоветовал заниматься сексом с одним партнером, а перед половым контактом вдвоем проходить медицинское обследование.

В заключение Лубенников добавил, что необязательно следовать таким строгим правилам профилактики. Однако в этом случае обязательно надо обращаться к врачу при появлении первых признаков инфекции, таких как выделения из уретры, резь при мочеиспускании, появление кожных образований на гениталиях.

Ранее гинеколог Сурае Назарова объяснила причины проблем с интимным здоровьем в отпуске. По ее словам, из-за резкой смены климата и жары могут обостриться хронические гинекологические заболевания.

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      Алиса Дмитриева
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