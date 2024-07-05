Популярный миф об абсолютно безопасном сексе развеяли

Презервативы не гарантируют абсолютной защиты от инфекций, передающихся половым путем, предупредил уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Миф об абсолютно безопасном сексе он развеял в Telegram.

Врач уточнил, что презерватив снижает вероятность передачи венерических заболеваний, но не дает стопроцентной гарантии. «Абсолютно спокойно при использовании презерватива можно инфицироваться контагиозным моллюском, педикулезом, ВПЧ, герпесом», — объяснил Лубенников.

Оральный секс тоже не защищает от венерических заболеваний, предупредил уролог. По его словам, при таком контакте существует вероятность инфицирования гонорей, сифилисом, вирусными инфекциями.

Единственным способом полностью защититься от интимных болезней Лубенников назвал отказ от интимной близости. В качестве менее радикальных способов он посоветовал заниматься сексом с одним партнером, а перед половым контактом вдвоем проходить медицинское обследование.

В заключение Лубенников добавил, что необязательно следовать таким строгим правилам профилактики. Однако в этом случае обязательно надо обращаться к врачу при появлении первых признаков инфекции, таких как выделения из уретры, резь при мочеиспускании, появление кожных образований на гениталиях.

Ранее гинеколог Сурае Назарова объяснила причины проблем с интимным здоровьем в отпуске. По ее словам, из-за резкой смены климата и жары могут обостриться хронические гинекологические заболевания.