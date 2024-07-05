Премьер Австралии поздравил своего друга с победой на выборах в Британии

Премьер Австралии Альбанезе поздравил Стармера с победой на выборах в Британии

Премьер Австралии Энтони Альбанезе поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на выборах в Великобритании, назвав его своим другом. Об этом глава правительства написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Поздравляю моего друга и нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера с громкой победой на выборах. С нетерпением жду конструктивной работы с новым правительством», — заявил политик.

Как отмечает газета Financial Review, подобная реакция неслучайна. Альбанезе возглавляет австралийских лейбористов, и Стармер во многом заимствовал его предвыборную тактику для успеха на выборах.

Ранее агентство Reuters и газета The Washington Post (WP) сообщили, что Стармер станет следующим премьер-министром Великобритании. Действующий глава правительства от Консервативной партии Риши Сунак вскоре покинет свой пост, но останется в роли депутата парламента.