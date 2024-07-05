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08:26, 5 июля 2024Мир

Стала известна личность нового премьера Британии после поражения консерваторов на выборах

WP: следующим премьер-министром Британии станет лидер лейбористов Кир Стармер

Фото: Thomas Trutschel / Thomas Trutschel / photothek.de / Global Look Press

После того как Лейбористская партия впервые за 14 лет одержала разгромную победу на выборах в парламент Великобритании, следующим премьер-министром страны станет лидер лейбористов Кир Стармер, действующий премьер Риши Сунак вскоре покинет свой пост, но останется в роли депутата парламента от консерваторов. Об этом сообщает Reuters и The Washington Post (WP).

«Мы сделали это! Вы агитировали за это, вы боролись за это, вы голосовали за это, и теперь это произошло. Перемены начинаются сейчас. Сегодня мы начинаем новую главу, начинаем работу по переменам, национальному обновлению, начинаем восстанавливать нашу страну», — заявил он сторонникам после оглашения предварительных результатов.

Ранее Сунак признал поражение и сказал, что позвонил Стармеру, чтобы поздравить его с победой. «Сегодня власть перейдет из рук в руки мирным и упорядоченным образом, с доброй волей со всех сторон. Многому нужно научиться и над чем поразмыслить, и я беру на себя ответственность за потерю многих хороших, трудолюбивых кандидатов-консерваторов... Мне жаль», — резюмировал политик.

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      Дмитрий Сотак
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