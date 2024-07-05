Путин начал переговоры с Орбаном и главой МИД Венгрии Сийярто

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

«В любом случае очень рад вас видеть. И нам есть о чем поговорить», — сказал российский лидер.

Путин также выразил надежду, что с венгерской стороной удастся обсудить ход украинского конфликта. «И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», — подчеркнул он.

Ранее Орбан впервые после начала украинского конфликта посетил Киев с необъявленным визитом. Премьер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.