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13:48, 5 июля 2024Мир

Путин начал переговоры с Орбаном

Путин начал переговоры с Орбаном и главой МИД Венгрии Сийярто

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

«В любом случае очень рад вас видеть. И нам есть о чем поговорить», — сказал российский лидер.

Путин также выразил надежду, что с венгерской стороной удастся обсудить ход украинского конфликта. «И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», — подчеркнул он.

Ранее Орбан впервые после начала украинского конфликта посетил Киев с необъявленным визитом. Премьер провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      Виктория Кондратьева
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