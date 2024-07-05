Путин оценил шансы властей Украины победить на выборах

Путин: шансы действующих властей Украины победить на выборах близки к нулю

Шансы действующих властей Украины победить на выборах после окончания военного положения близки к нулю. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин оценил возможность проведения выборов на Украине после отмены военного положения. По его мнению, прекращение огня не входит в планы украинских властей из-за необходимости проведения выборов после отмены военного положения.

«Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», — заявил российский лидер. Он подчеркнул, что президентские выборы на Украине не состоялись в срок.

Ранее Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он также добавил, что Орбан рассказал ему о своем недавнем визите в Киев и деталях переговоров с украинским руководством.