Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой квартирами в Москве выросла в сотни раз

URBAN: цены самой дешевой и самой дорогой квартир в Москве отличаются в 420 раз

Разброс цен на новые квартиры в Москве вырос до сотен раз. Стоимость самых дешевых и самых дорогих квартир назвали аналитики URBAN (копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру»).

К концу июня 2024 года квартиры стоимостью до семи миллионов рублей осталось лишь в шести из двенадцати столичных округов. Преимущественно, на севере и северо-западе Москвы стоимость недвижимости выше. При этом дороже всего жилье в районах, которые никогда не позиционировались как статусные: Северо-восточный, Южный и Восточный автономные округа. Для покупки самых дешевых квартир здесь потребуется не менее 8,3-8,5 миллиона рублей. Новостройки с внешней стороны МКАД, где сосредоточена бюджетная недвижимость здесь практически отсутствуют.

В Троицком округе стоимость дешевых и самых дорогих квартир различается лишь в 3,6 раза. В Зеленограде соотношение достигает 4 к 1, а на юго-востоке — уже 10,5 к 1. В то же время на востоке и северо-востоке столицы этот коэффициент растет до 15,1 и 18,5 соответственно. В СЗАО разница между квартирами составляет 30, в ЮЗАО — 40, а в САО — более 50 раз.

В центре Москвы расположено менее 250 квартир с ценником до 30 миллионов рублей. Две трети из них приходятся на восточную часть Басманного района (за пределами ТТК). Минимальная цена студии площадью 26 квадратных метров здесь составляет 14,15 миллиона рублей, в то время как самые дорогие квартиры доходят до 2,51 миллиарда рублей. При этом в масштабах всего города разница в ценах доходит до 420 раз.

«Общерыночные закономерности в ценообразовании не распространяются на элитный сегмент и верхушку премиум-класса. Это фактически автономная ниша. Тот или иной прайс здесь обусловлен совокупностью абсолютно уникальных характеристик, начиная от автора архитектурной концепции заканчивая наличием таких "фишек" как камин, терраса с впечатляющим видом или собственная сауна. Это коллекционные лоты, не имеющие аналогов», — пояснила Ольга Хасанова, CEO и учредитель проектов URBAN.

Как ранее сообщали в компании «Метриум», средняя цена трехкомнатной квартиры в старых границах Москвы достигла 45 миллионов рублей. Это сопоставимо со стоимостью винодельни во Франции площадью 3,1 гектара, из которых больше половины занимают виноградники, в Бордо — одном из самых известных винодельческих регионов страны. Стоимость такой винодельни — 434 тысячи евро (около 38,7 миллиона рублей). Также на эти деньги можно приобрести личный остров с виллой в Карибском море — он обойдется в 425 тысяч долларов (около 36,3 миллиона рублей). Остров с песчаным пляжем на высоте четырех метров над уровнем моря находится в 25 минутах езды на катере от города Бокас-дель-Торо в Панаме.